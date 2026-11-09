Pagelle I voti di Guetta: "Viery 4, Sofferenza continua e doppio errore sull'1-1. Pellegrino 7, bomber di razza"

Guetta è severo con De Gea (5) e Fagioli (5,5). Nonostante valutazioni più generose arrivate da altre pagelle, per il centrocampista viola continua un periodo complicato

Viery inabissato, Mastantuono fantasioso

5 De Gea Erroraccio Molto bene tra i pali, su tutte le conclusioni bianconere, ravvicinate e da lontano, ma non esce, non esce mai e il pareggio della Juve arriva da un suo sbaglio macroscopico .

6,5 Jimenez Combattivo Solita gara tutta grinta, con qualche errore tecnico, ma senza mai regalare un centimetro all’avversario. Grande assist nell’azione 2 a 1.

5 Dragusin Lontano Non si può marcare in area di rigore a due metri di distanza, come è avvenuto in più di una partita. E Woltemade, che non è proprio Van Basten, ringrazia.

4 Viery Inabissato Sofferenza continua, sempre. Sullo scatto, sul dribbling di Kolo Muani, sulla lettura tattica. E come se non bastasse arriva il doppio errore, veramente marchiano, sulla rete del pareggio juventino.

6 Joao Mario Dinamico Molta corsa e un po’ meno sostanza, anche perché nel primo tempo poco aiutato da Njie. Rischio enorme nella ripresa per un fallo di mano in area.

5,5 Ndour Accanimento Sempre in campo e sempre nel mirino della tifoseria e della critica con qualche buon motivo perché combina veramente poco, Qualcosa in più nella ripresa in fase di interdizione.

6,5 Oulai Moto perpetuo Non si ferma mai, spuntando ovunque a centrocampo, spesso per rubare palla. Appoggi semplici, ma efficaci, difficile chiedergli anche qualche invenzione in attacco.

5,5 Fagioli (dal 20’ s.t.) Emaciato Continua il periodo no.

6,5 Mastantuono Fantasioso Ci prova con maggiore convinzione, soprattutto nel finale. Apprezzabile anche per come lavora per la squadra.

6,5 Pedro Goncalves Delizioso Due palloni toccati male in tutto il primo tempo, peccato che uno sia quello del tiro «ciccato» su appoggio di Pellegrino. Suo l’assist da angolo per Pellegrino, suoi i suggerimenti sempre precisi per i compagni.

6 Brescianini (dal 20’ s.t.) Affidabile Sfiora il gol con una conclusione dal limite.

6,5 Njie Tris Inizia bene, propiziando l’angolo che è il prologo del vantaggio viola, poi scompare dal vivo delle azioni. Poi riappare e segna il terzo gol consecutivo.

s.v. Gnonto (dal 41’ s.t.)

7 Pellegrino Bomber Un’altra rete da attaccante di razza, che anticipa un primo tempo di grande sostanza, in cui non solo vince quasi tutti i contrasti aerei con i difensori bianconeri, ma si rende anche molto utile in difesa sugli angoli juventini.

s.v. Beto (dal 41’ s.t.)

6 Vanoli Coraggioso Mette in campo la «formazione del popolo» e i primi venti minuti della gara gli danno ragione. Poi arrivano i soliti errori difensivi, ma il finale è tutto viola e alla fine il pareggio è giusto.