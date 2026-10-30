Pagelle I voti di Guetta: "Ndour 4.5 invisibile, pasticcia sul gol dell'Atalanta. Njie 6 si perde nella difesa dell'Atalanta"

Un punto che serve a poco, la squadra è psicologicamente fragile, continua a prendere gol e la classifica è molto preoccupante

6,5 De Gea Miracolo Intervento strepitoso sul colpo di testa di Krstovic, nulla da fare sulla rete del vantaggio bergamasco. Il resto è ordinaria amministrazione, tranne un grande intervento nel finale.

6,5 Jimenez Spinta continua Molto votato all’attacco, palesemente fuori posizione sull’affondo di Zalewski che innesta De Ketelaere. Poi l’assist millimetrico per il pareggio e attacchi continui sulla fascia destra.

6 Dragusin Corpo a corpo Non è facile marcare Krstovic, veloce e combattivo. Lui si applica, evitando proiezione offensive che potrebbero essere pericolose.

6 Viery In ripresa Gran salvataggio su Elmas sullo zero a zero, prende un ammonizione evitabile per una gomitata. Certo, non ha Thuram davanti, ma i progressi si vedono.

6,5 Joao Mario Orgoglio Molte perplessità sulla scelta di metterlo in campo da titolare e invece la sua spinta è continua e anche piuttosto efficace. Quando poi arriva la rete (con deviazione) la rivincita è completa.

4,5 Ndour Invisibile Si nota pochissimo, in pratica mai, e quando avrebbe lo spazio per tirare rallenta l’esecuzione. Anche lui nel pasticcio sul primo gol dell’Atalanta.

5 Fagioli Inspiegabile Non decolla mai, una partita sì e due no, vedi Milano e Atalanta. Un gran lancio in profondità per Njie e nient’altro, con palloni persi, tra cui quello regalato a Gaetano da cui nasce la rete dell’Atalanta.

6,5 Oulai (dal 1’ s.t.) In chiusura Diagonale perfetta che evita il gol, assist per Beto, che spreca.

6 Brescianini Volonteroso Si danna l’anima correndo a sinistra e a destra, cercando spesso la profondità pur essendo poco assistito dalla tecnica, che è quella di un onesto lavoratore del centrocampo.

6,5 Mastantuono Sacrificio Sulla fascia destra rincorre tutti, poi ovviamente perde un po’ di lucidità negli ultimi sedici metri. Un bel tiro che finisce fuori di poco e un paio di suggerimenti non raccolti.

s.v. Gonçalves (dal 47’ s.t.)

5 Pellegrino Impreciso Stavolta, almeno nel primo tempo, qualche pallone gli arriva, uno perfino di testa, ma non è proprio la sua serata.

s.v. Beto (dal 47’ s.t.)

6 Njie Finalmente Inizia con una gran voglia di fare, poi si perde nella difesa orobica non andando mai in profondità e non sfruttando il dribbling e la velocità. Poi la rete di testa, che cambia tutto, anche nel morale.

5,5 Gnonto (dal 24’ s.t.) Nervoso Qualche pallone recuperato, prende un’ammonizione inutile.

5 Vanoli Mezza crisi Un punto che serve a poco, la squadra è psicologicamente fragile, continua a prendere gol e la classifica è molto preoccupante.