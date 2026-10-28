I tifosi dell’Atalanta caricano la squadra prima di Firenze: “Chiediamo grinta, all’attacco!”

Anche gli ultras dell’Atalanta caricano la squadra

Uno striscione, riportato per primo dal collega Rai Andrea Riscassi, ha fatto capolino dalle parti del Bortolotti nella notte, fattivamente a fianco della cancellata da cui poi entrano i calciatori per recarsi al Centro Sportivo. Nel drappo si chiede rispetto e responsabilità oltre a una dose di grinta.

Il testo preciso recita: “Pretendiamo grinta e responsabilità, c’è da rispettare un’intera città“. Un mito volto a vedere meno superficialità in campo, pur sottolineando – almeno da parte nostra – come questa non paia una squadra che non va impegnandosi. Vedremo il riuscito risultato di Firenze cosa porterà.

Ora si avvicina la partita di Firenze, gara da non sbagliare pur sapendo che, storicamente, si parla di un campo di vera e propria battaglia sportiva. Frontalmente alla Dea si vedrà una squadra ferita ancora più di quanto lo sia la formazione allenata da Sarri, che di fatto non pare per niente aver invertito il trend dopo l’esonero di Grosso, peraltro arrivato dopo una serie di dolorose sconfitte e una sorta di resa da parte del Campione. Calcioatalanta.it