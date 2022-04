I tifosi della Fiorentina hanno 24 ore di tempo per comprare il biglietto per Milan-Fiorentina

ACF Fiorentina informa tutti i propri sostenitori che i biglietti per il Settore Ospiti per la partita MIlan-Fiorentina, in programma domenica 1 Maggio alle ore 15:00, sono acquistabili, a partire dalle 19:00 di oggi, venerdì 29 aprile, con le seguenti modalità:

Online, su vivaticket.it, https://acmilan.vivaticket.it/en/event/serie-a-tim-2021-2022-ac-milan-acf-fiorentina/178921

Presso i Punti Vendita afferenti ai Centri di Coordinamento

Con obbligo di inserimento di Tessera Inviola emessa entro la giornata di ieri, giovedì 28 aprile

Termine vendite alle ore 19.00 di domani, Sabato 30 Aprile

