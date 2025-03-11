I tifosi del Panathinaikos credono di eliminare la Fiorentina: mille greci pronti a invadere Firenze

L’attesa ad Atene si è fatta trepidante, scrive La Nazione. Al Franchi giovedì sera i ragazzi di Rui Vitoria saranno sostenuti da circa 1.000 tifosi in arrivo dalla Grecia. Settore ospiti esaurito da...

L’attesa ad Atene si è fatta trepidante, scrive La Nazione. Al Franchi giovedì sera i ragazzi di Rui Vitoria saranno sostenuti da circa 1.000 tifosi in arrivo dalla Grecia. Settore ospiti esaurito da un paio di settimane, quando i biglietti furono polverizzati in pochissime ore dopo la messa in vendita. Il Panathinaikos ha privilegiato abbonati e tifosi che hanno sostenuto altre trasferte europee nel corso della stagione. Richieste che erano di gran lunga superiori al quantitativo messo a disposizione della Fiorentina. In ottica viola la prevendita procede un po’ a rilento. Al momento sono 12.000 gli spettatori attesi. Quota 20.000 lontanissima. Il club gigliato ha cominciato a diffondere video-appelli con protagonisti i calciatori per convincere il maggior numero possibile di tifosi.