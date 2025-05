I tifosi del Milan fanno scrivono contro la proprietà e poi lasciano lo stadio: “Andata e casa”

La Curva Sud starà dentro solo i primi 15 minuti di questo Milan-Monza e ne sta “approfittando” per continuare la pesante contestazione cominciata questo pomeriggio a Casa Milan. Tantissimi i cori contro l’attuale proprietà e dirigenza, tra cui quello cantato oggi per la prima volta: “Ibra, Furlani e Scaroni, vogliamo le dimissioni, non servono le spiegazioni, voi dovete andarvene”. Successivamente la Curva Sud ha scandito a turno i nomi di Cardinale, Scaroni e Furlani seguito poi dalle parole “Indegni”. Cori anche contro Cardinale: “Devi vendere, vattene” e “Gerry, go home”. A seguire sono piovuti invece i cori in favore di Paolo Maldini: “Paolo Maldini, Paolo olè”.