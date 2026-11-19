Il protagonista I gol e le magie di Mastantuono, Nazione: "L'argentino accende Firenze. Riprenderà il suo posto nel tridente"

Mastantuono ha segnato la sua prima doppietta con l’Argentina nel 7-0 al Costa Rica, entrando all’intervallo. Nico Paz, sostituito da Mastantuono, aveva segnato due gol nel primo tempo

Quarantacinque minuti, due gol e un bel carico di entusiasmo da riportare a Firenze. Non poteva chiedere di meglio Franco Mastantuono alla parentesi con la sua Argentina, chiusa con una splendida doppietta nella notte italiana tra martedì e mercoledì.

E pazienza se dall’altra parte c’era un Costa Rica ben poca cosa, travolto 7-0 dalla squadra di Scaloni. Per Franco si tratta pur sempre della prima doppietta con la maglia della Seleccion. Il tutto in un contesto piuttosto stuzzicante, perché a lasciargli il posto all’intervallo è stato proprio Nico Paz, a sua volta autore di due gol nei primi quarantacinque minuti. Una sorta di duello a distanza tra i due gioielli del nostro campionato per raccogliere la pesantissima eredità di Leo Messi. La maglia numero dieci dell’Argentina, non a caso, per il momento è rimasta senza padrone. Mastantuono ha impiegato una manciata di secondi per impegnare il portiere avversario, poi ha segnato su assist di Perrone e nel finale ha trovato la doppietta con un gran sinistro. Insomma, anche a Firenze c’è di che essere contenti.

Oggi Franco varcherà di nuovo i cancelli del Viola Park e stavolta Vanoli potrà gestirne il rientro con tutta la calma del caso. Situazione ben diversa rispetto a quella vissuta un mese abbondante fa, quando l’argentino fece ritorno a Firenze soltanto alla vigilia della partita contro il Genoa. Stavolta il calendario dà una mano alla Fiorentina, che scenderà in campo soltanto lunedì sera a Monza. Mastantuono avrà tutto il tempo per smaltire le fatiche del viaggio intercontinentale e riabituarsi al fuso orario italiano. Tra l’altro il ragazzo ha nelle gambe soltanto un tempo, essendo rimasto in panchina per tutta la partita contro l’Uruguay. Sta bene, si sente bene e torna a Firenze con una bella iniezione di fiducia nei propri mezzi.

Vanoli continuerà a coccolarselo, come ha fatto fin dal suo arrivo sulla panchina viola. Tra i due si è instaurato un bel rapporto e il tecnico ha ben chiaro quanto possa incidere il talento dell’argentino nella crescita della sua Fiorentina.

Al netto della carta d’identità (vale sempre la pena ricordare che Franco è un classe 2007), Mastantuono è uno dei pochi giocatori a disposizione dell’allenatore capaci di saltare l’uomo con una certa regolarità, di creare superiorità numerica e di inventarsi qualcosa anche quando gli spazi sono pochi. Qualità che serviranno parecchio al Brianteo, dove la Fiorentina dovrà presumibilmente fare la partita, al cospetto di un avversario che potrebbe concederle pochi metri in profondità.

Ecco perché lunedì sera Franco riprenderà il suo posto sulla destra del tridente fin dal primo minuto. Vanoli oggi non può proprio farne a meno. Nei giorni scorsi si è parlato anche di futuro. Argomento prematuro. Chiaro che la Fiorentina punti a tenerlo anche il prossimo anno a Firenze, ma col Real Madrid se ne parlerà soltanto la prossima estate

Lo scrive stamattina la Nazione