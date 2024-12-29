I convocati di Thiago Motta per la Fiorentina: Nico Gonzalez c'è, recuperati Danilo e Douglas Luiz"

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida che la sua Juventus giocherà alle 18 contro la Fiorentina. Per la gara dell'Allianz Stadium che chiuderà il 2024...

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida che la sua Juventus giocherà alle 18 contro la Fiorentina. Per la gara dell'Allianz Stadium che chiuderà il 2024 di bianconeri e viola, l'allenatore ritrova Douglas Luiz e Danilo.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona.

Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Mbangula. Lo riporta Tuttomercatoweb

CECCARINI SUL MERCATO

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