I convocati della Lazio per la sfida contro la Fiorentina: c’è Zaccagni. Presente anche l’ex Vecino

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera – ore 20.45 – contro la Fiorentina. Tra i giocatori che saranno a disposizione di Maurizio Sarri ci sarà anche Nicolò Casale, alle prese ieri sera con uno stato influenzale, e torna dopo una lunga assenza anche Mattia Zaccagni, ieri allenatosi in gruppo dopo aver smaltito il problema all’alluce. Restano out per infortunio Nicolò Rovella e Patric e Di seguito i 24 giocatori convocati.

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Coulibaly, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.