I convocati della Fiorentina: recupera Arthur, out Parisi e Christensen. Assente anche Dodò

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani contro il Frosinone. Recupera Arthur, non ce la fa, invece, Christensen. Si aggiunge agli indisponibili anche Parisi, oltre allo squalificato Ranieri. Servirà ancora pazienza per rivedere Dodò tra i convocati alle prese con il recupero dal brutto infortunio al ginocchio rimediato contro l’Udinese alla Dacia Arena. Di seguito la lista completa.

Portieri: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, Quarta, Milenkovic.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Ikoné, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur, Sottil.

Attaccanti: Nzola, Gonzalez, Belotti, Beltran.

