I convocati della Fiorentina per l’Udinese: prima chiamata per Faraoni. C’è anche Sottil

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di mister Vincenzo Italiano per la sfida di domani contro l’Udinese. Prima chiamata per il nuovo arrivato Davide Faraoni. Recupera Sottil, mentre è ancora presto per Nico Gonzalez. Di seguito la lista completa:

Portieri: Christensen, Terracciano, Vannucchi, Martinelli

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Ikoné, Nzola, Sottil