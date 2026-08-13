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I convocati del Benevento: Floro Flores recupera Okereke, ci sono gli ex Viola Dalle Mura e Pierozzi

I convocati del Benevento per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2026 16:12
I convocati del Benevento: Floro Flores recupera Okereke, ci sono gli ex Viola Dalle Mura e Pierozzi -
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Il Benevento ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Fiorentina, valida per i Trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Al termine dell'allenamento odierno, il tecnico Antonio Floro Flores ha ufficializzato i giocatori a disposizione per la trasferta all'Artemio Franchi.

Nella rosa giallorossa figurano anche due ex Viola: Dalle Mura ed Edoardo Pierozzi.

Non saranno invece della partita gli indisponibili Romano, Manconi, Mehic, Carfora, Donatiello, Ricci, Schimmenti, Simonetti, Ferrara, Celia, Cantisani e Panzarino, oltre allo squalificato Tumminello. Regolarmente convocato, invece, Okereke, che aveva accusato qualche problema fisico e che riceve così la prima chiamata con il Benevento.

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