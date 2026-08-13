I convocati del Benevento: Floro Flores recupera Okereke, ci sono gli ex Viola Dalle Mura e Pierozzi

I convocati del Benevento per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina

Il Benevento ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Fiorentina, valida per i Trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Al termine dell'allenamento odierno, il tecnico Antonio Floro Flores ha ufficializzato i giocatori a disposizione per la trasferta all'Artemio Franchi.

Nella rosa giallorossa figurano anche due ex Viola: Dalle Mura ed Edoardo Pierozzi.

Non saranno invece della partita gli indisponibili Romano, Manconi, Mehic, Carfora, Donatiello, Ricci, Schimmenti, Simonetti, Ferrara, Celia, Cantisani e Panzarino, oltre allo squalificato Tumminello. Regolarmente convocato, invece, Okereke, che aveva accusato qualche problema fisico e che riceve così la prima chiamata con il Benevento.