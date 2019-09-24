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I 90 anni della maglia viola. Il Museo Fiorentina e "La Nazione" premiano la maglia più bella. Vince la stagione '56-'57, con lo scudetto sul cuore

Maglie viola di ogni tipo, di ogni epoca, appartenute ai più grandi campioni della Fiorentina. Si è svolta nell'auditorium de "La Nazione" la cerimonia dedicata ai 90 anni della maglia viola. Era il 2...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 23:52
I 90 anni della maglia viola. Il Museo Fiorentina e "La Nazione" premiano la maglia più bella. Vince la stagione '56-'57, con lo scudetto sul cuore -
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Maglie viola di ogni tipo, di ogni epoca, appartenute ai più grandi campioni della Fiorentina. Si è svolta nell'auditorium de "La Nazione" la cerimonia dedicata ai 90 anni della maglia viola. Era il 22 settembre 1929 quando, durante un'amichevole tra Fiorentina e Roma, faceva la sua comparsa la maglia viola. Colore dell'Iris, simbolo di Firenze. Dopo che negli anni precedenti la società del marchese Ridolfi aveva vestito i colori bianco rossi. La serata è stata condotta da David Bini e Massimo Cervelli per il Museo Fiorentina, Roberto Davide Papini e Paolo Chirichigno per "La Nazione". Presenti tanti ex viola tra i quali Giovanni Galli, Moreno Roggi, Roberto Galbiati, Alberto Orzan e Sergio Carpanesi. Più la figlia di Armando Segato, Cristiana, anch'essa membro del Museo Fiorentina. Non poteva mancare la premiazione della maglia più bella, scelta in base ad una votazione on-line sul sito del quotidiano fiorentino. Ha vinto la maglia della stagione 1956-1957, quella successiva al primo scudetto.

I 90 anni della maglia viola. Il Museo Fiorentina e "La Nazione" premiano la maglia più bella. Vince la stagione '56-'57, con lo scudetto sul cuore

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Un ringraziamento a Stefano Borgi

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