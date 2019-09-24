I 90 anni della maglia viola. Il Museo Fiorentina e "La Nazione" premiano la maglia più bella. Vince la stagione '56-'57, con lo scudetto sul cuore

Maglie viola di ogni tipo, di ogni epoca, appartenute ai più grandi campioni della Fiorentina. Si è svolta nell'auditorium de "La Nazione" la cerimonia dedicata ai 90 anni della maglia viola. Era il 2...

Maglie viola di ogni tipo, di ogni epoca, appartenute ai più grandi campioni della Fiorentina. Si è svolta nell'auditorium de "La Nazione" la cerimonia dedicata ai 90 anni della maglia viola. Era il 22 settembre 1929 quando, durante un'amichevole tra Fiorentina e Roma, faceva la sua comparsa la maglia viola. Colore dell'Iris, simbolo di Firenze. Dopo che negli anni precedenti la società del marchese Ridolfi aveva vestito i colori bianco rossi. La serata è stata condotta da David Bini e Massimo Cervelli per il Museo Fiorentina, Roberto Davide Papini e Paolo Chirichigno per "La Nazione". Presenti tanti ex viola tra i quali Giovanni Galli, Moreno Roggi, Roberto Galbiati, Alberto Orzan e Sergio Carpanesi. Più la figlia di Armando Segato, Cristiana, anch'essa membro del Museo Fiorentina. Non poteva mancare la premiazione della maglia più bella, scelta in base ad una votazione on-line sul sito del quotidiano fiorentino. Ha vinto la maglia della stagione 1956-1957, quella successiva al primo scudetto.

Un ringraziamento a Stefano Borgi