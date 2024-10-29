Hummels: "Contento per l'esordio, triste per la sconfitta contro la Fiorentina. Siamo forti, miglioreremo"

Il difensore della Roma ha commentato il suo esordio da Parigi, dove ha presenziato alla cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro

Presente alla cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro, Mats Hummels ha così commentato il suo esordio con la Roma nella gara contro la Fiorentina al Franchi, dove il centrale tedesco ha causato l'autorete del 5-1. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

"Sono contento per aver finalmente esordito, aspettavo questo momento da tempo. Speravo da un po’ di mettere piede in campo in Serie A. Ovviamente questo sentimento contrasta con la tristezza per la sconfitta di Firenze e per come è maturata. Non siamo contenti dei risultati attuali, ma la squadra è forte, in qualche settimana le cose non possono che migliorare.

Firenze punto di partenza per cambiare la stagione? Io me lo auguro. I tifosi pretendono che la squadra giochi meglio ed hanno ragione. A me piace tutto qui: il club, l’atmosfera dello stadio, l’amore della gente. Ora si tratta solo di migliorare, dobbiamo farlo il prima possibile".

Orlando: “Allegri mi disse che Kean era più forte di Vlahovic. Nico Gonzalez sempre rotto, gioca poco”

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