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Hellas avanti dopo 10' minuti, Vukovic porta in vantaggio i suoi di testa..

Hellas Verona in vantaggio dopo 10 minuti. Calcio d'angolo di Romulo, respinto inizialmente dai viola. Contro cross dell'ex viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 15:02
Hellas avanti dopo 10' minuti, Vukovic porta in vantaggio i suoi di testa.. -
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Hellas Verona in vantaggio dopo 10 minuti. Calcio d'angolo di Romulo, respinto inizialmente dai viola. Contro cross dell'ex viola e stacco impersioso di Vukovic che di testa trafigge Sportiello

 

Inizio di partita orrendo della Fiorentina, messi sotto dai giallo blu

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