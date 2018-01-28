Hellas avanti dopo 10' minuti, Vukovic porta in vantaggio i suoi di testa..
Hellas Verona in vantaggio dopo 10 minuti. Calcio d'angolo di Romulo, respinto inizialmente dai viola. Contro cross dell'ex viola
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 15:02
Hellas Verona in vantaggio dopo 10 minuti. Calcio d'angolo di Romulo, respinto inizialmente dai viola. Contro cross dell'ex viola e stacco impersioso di Vukovic che di testa trafigge Sportiello
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