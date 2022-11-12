Hancko: “Alla Fiorentina ero uno slovacco troppo giovane. Dovevo imparare tutto, nessuno parlava inglese”

David Hancko, difensore del Feyenoord ed ex Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di voetbalzone, dove è tornato a parlare anche della sua esperienza a Firenze: “In Italia le distanze t...

David Hancko, difensore del Feyenoord ed ex Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di voetbalzone, dove è tornato a parlare anche della sua esperienza a Firenze: “In Italia le distanze tra i difensori sono sacre. Ci allenavamo a lungo tatticamente, ma quasi nessuno parlava l’inglese. A volte dipende anche dal carattere, io ero un giovane slovacco che ancora doveva imparare tutto. Poi arrivò Vlahovic, che in poco tempo aveva ottenuto l’ultima parola nello spogliatoio”.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MILAN

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