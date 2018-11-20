Hall of Fame viola 2018, Astori e Galdiolo iscritti alla galleria degli onori. Ecco come partecipare alla serata

Il Museo Fiorentina e ACF Fiorentina, grazie alla ottima e preziosa collaborazione di Banca CR Firenze presenteranno la settima edizione della "Hall of Fame Viola", lunedì 26 Novembre 2018. L'appuntam...

Il Museo Fiorentina e ACF Fiorentina, grazie alla ottima e preziosa collaborazione di Banca CR Firenze presenteranno la settima edizione della "Hall of Fame Viola", lunedì 26 Novembre 2018. L'appuntamento sarà per le ore 20.30, presso l’auditorium “Cosimo Ridolfi” di Banca CR Firenze, dedicato alla celebrazione dei protagonisti della Fiorentina di ogni epoca, alla quale parteciperanno dirigenti e giocatori viola del passato e anche del presente. A seguito delle preferenze espresse dal Collegio del Marzocco, nella galleria degli onori della Fiorentina verranno accolti quest’anno Enrico Albertosi, Davide Astori, Ottavio Baccani, Daniel Bertoni, Gigi Boni, Giancarlo Galdiolo, Mario Maraschi, Claudio Ranieri.

La Fiorentina è stata appunto, il primo club italiano ad inaugurare la propria Hall of Fame nel 2012 e i premiati della prossima edizione si aggiungono ai molti delle precedenti edizioni, fra i quali: Antognoni, Hamrin, Pandolfini, Chiappella, Staccione, Pizziolo, Brizi, Riganò, Ridolfi, Righetti, Parenti, Bernardini, Fantappiè, Biagini, Parigi, Befani, Pesaola, Galli, Paroli, Bandini, Borgonovo, Valcareggi, Zeffirelli, Tanturli, De Sisti, Ciuffi, Sarti, Magnini, Orzan, Virgili, Julinho, Baglini, Segato, Merlo, Contratto, Mazzoni, Albertazzi, Batistuta, Volk, Csapkay, Cervato, Chiarugi, Ugolini, Valenti, Mantovani, Toldo, Menti, Montuori, Superchi, Toni, Raveggi, Masieri, Robotti, Rosetta, Ferrante, Chiesa E., Dunga e Mencucci.

Con questo prestigioso riconoscimento il Museo Fiorentina e la Fiorentina desiderano rendere indelebile nel tempo le gesta dei grandi protagonisti della storia viola, una storia costruita grazie all’impegno e alla passione che li hanno contraddistinti.

La manifestazione si svolge con il patrocinio di Regione Toscana, CONI, Fiorentini nel Mondo, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e grazie al supporto di Confindustria Firenze, Plast Pack Packaging, Extreme Luxury, ZO Working, Concerto Hotels, Caffè Neri e Zona Stadio. Un appuntamento imperdibile per chi ha il viola nel cuore.

L’accesso al pubblico sarà consentito a coloro che richiederanno l'accredito presso la Segreteria del Museo Fiorentina ( [email protected]). Ingresso al pubblico ore 19:30.

Fonte: Violachannel