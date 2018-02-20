Hagi sr. sulla Fiorentina: “E’ peggio della Romania ai tempi della dittatura. Ha speso 100 milioni ed è undicesima con Pioli."
Gheorge Hagi è tornato a parlare di Fiorentina dopo le ultime pesanti sortite della scorsa settimana: “La società viola ha mentito a me e a Ianis. Ha già ricevuto tre offerte da quando è tornato e un...
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 09:21
Gheorge Hagi è tornato a parlare di Fiorentina dopo le ultime pesanti sortite della scorsa settimana: “La società viola ha mentito a me e a Ianis. Ha già ricevuto tre offerte da quando è tornato e un grande allenatore ha detto su di lui che può essere paragonato a Totti. E’ stato multato dalla Fiorentina per aver semplicemente detto di essere deluso per non aver giocato. È peggio che in Romania, durante la dittatura! La Fiorentina ha 100 milioni di budget ed è in undicesima posizione con Pioli“.