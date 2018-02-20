Hagi sr. sulla Fiorentina: “E’ peggio della Romania ai tempi della dittatura. Ha speso 100 milioni ed è undicesima con Pioli."

Gheorge Hagi è tornato a parlare di Fiorentina dopo le ultime pesanti sortite della scorsa settimana: “La società viola ha mentito a me e a Ianis. Ha già ricevuto tre offerte da quando è tornato e un...

A cura di Redazione Labaroviola 20 febbraio 2018 09:21

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