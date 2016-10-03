Hagi: "Mi sto ambientando, lavoro per debuttare in prima squadra al più presto"

I miei compagni mi stanno aiutando tanto a inserirmi. In Italia ci sono giocatori di grande talento

Fresco di convocazione con l'Under 19 romena, Ianis Hagi parla del momento positivo che sta vivendo a Firenze: "Questo è un periodo di ambientamento per me, ma mi sono inserito molto bene e tutto sta andando nel migliore dei modi. Il merito è anche dei miei compagni che mi stanno aiutando tanto, in particolare il mio connazionale Tatarusanu. Per ora ho giocato alcune partite con la squadra Primavera ma non vedo l'ora di scendere in campo con la prima squadra, mi sto allenando per farmi trovare pronto quando il mister deciderà di darmi la possibilità di debuttare in gare ufficiali. La Serie A è molto diversa dal campionato romeno, ci sono giocatori di grande talento e di qualità superiore, ed anche il gioco è molto più aggressivo".