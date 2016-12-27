Hagi: "Firenze è il top ma spero di giocare di più. E Mutu..."

I compagni e lo staff sono molti disponibili, mi offrono sempre il loro aiuto

Il giovane centrocampista della Fiorentina, Ianis Hagi, ha parlato al portale Digisport: "L'ombra di Mutu si sente, è difficile dimenticare un giocatore che ha fatto così tante buone cose con la maglia della Fiorentina. Mutu è molto popolare a Firenze e fa anche parte della top 11 della squadra viola. I miei compagni mi trattano tutti molto bene, chiedendomi sempre se ho bisogno di aiuto. Lo stesso vale per lo staff. Il mio obietivo è giocare di più al ritorno dalle vacanze. Firenze è il top per giocare a calcio".