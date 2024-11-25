Gudmundsson si è allenato regolarmente in gruppo: il 10 della Fiorentina mette nel mirino l'Inter

Dopo la bella vittoria per 2-0 in casa del Como, la Fiorentina è tornata in campo questa mattina in vista della sfida di giovedì contro il PAFOS, valida per la quarta giornata di Conference League. Co...

Dopo la bella vittoria per 2-0 in casa del Como, la Fiorentina è tornata in campo questa mattina in vista della sfida di giovedì contro il PAFOS, valida per la quarta giornata di Conference League. Come si vede dal video pubblicato dal club viola sui propri canali social, Albert Gudmundsson si è allenato regolarmente in gruppo ed è apparso sorridente insieme a Marin Pongracic. L'obiettivo della Fiorentina è avere il fantasista islandese per la gara di domenica (ore 18) contro l'Inter, ma vedremo se sarà già convocato per l'impegno europeo di giovedì.

Dalla Spagna: Fiorentina su Angel Correa dell’Atlético Madrid. Servono 20 milioni, c’è anche la Juve

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-fiorentina-su-angel-correa-dellatletico-madrid-servono-20-milioni-juve/278196/