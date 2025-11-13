Gudmundsson ancora in gol con la Nazionale: stop di destro e tiro di sinistro all’angolino

Albert Gudmundsson, nella partita per la qualificazione ai mondiali tra Azerbaigian-Islanda iniziata alle 18:00, ha trovato il suo ottavo goal stagionale e il suo quarto con la Nazionale, segnato proprio con l’Islanda. L’assist da fuori area del suo compagno Jóhannesson, ha portato Albert a controllare il pallone spalle alla porta, girarsi e tirare, per centrare la rete e firmare un altro suo goal.

Albert Gudmundsson World Cup Qualification | Azerbaijan 0-1 Icelandpic.twitter.com/g6YGjE6Unc — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 13, 2025