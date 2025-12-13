Gudmundsson: “Prima di firmare con la Fiorentina, mi volevano Inter e Juve ma saltò tutto per l’accuse”

Il numero 10 della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha raccontato al podcast Chess After Dark alcuni retroscena di mercato prima del suo approdo in viola.

Il fantasista islandese ha raccontato che nel 2023, quando vestiva ancora la maglia del Genoa, fosse seguito da alcuni top club italiani: “C’erano diverse squadre, ma sicuramente all’epoca i club con cui stavamo dialogando di più erano Inter e Juventus“.

Il giocatore viola ha spiegato poi come queste trattative siano sfumate nel momento in cui è stato accusato di cattiva condotta sessuale: “Un anno prima che andassi alla Fiorentina, si presentò il problema giudiziario e i grandi club che mi seguivano si ritirarono dalla trattativa”.