13 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gudmundsson: “Prima di firmare con la Fiorentina, mi volevano Inter e Juve ma saltò tutto per l’accuse”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Gudmundsson: “Prima di firmare con la Fiorentina, mi volevano Inter e Juve ma saltò tutto per l’accuse”

Redazione

13 Dicembre · 14:26

Aggiornamento: 13 Dicembre 2025 · 14:30

TAG:

Gudmundsson

Condividi:

di

Albert Gudmundsson rivela che nel 2023 molti top club italiani erano fortemente interessati a lui, tra cui Inter e Juventus

Il numero 10 della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha raccontato al podcast Chess After Dark alcuni retroscena di mercato prima del suo approdo in viola.

Il fantasista islandese ha raccontato che nel 2023, quando vestiva ancora la maglia del Genoa, fosse seguito da alcuni top club italiani: “C’erano diverse squadre, ma sicuramente all’epoca i club con cui stavamo dialogando di più erano Inter e Juventus“.

Il giocatore viola ha spiegato poi come queste trattative siano sfumate nel momento in cui è stato accusato di cattiva condotta sessuale: “Un anno prima che andassi alla Fiorentina, si presentò il problema giudiziario e i grandi club che mi seguivano si ritirarono dalla trattativa”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio