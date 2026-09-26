Gudmundsson ko con l'Islanda: l'ex Fiorentina esce dal campo dopo 30 minuti per un problema al braccio
L'attaccante islandese ha abbandonato il campo intorno al 30' minuto per un problema al braccio sinistro
Sono in corso le sfide della prima giornata di Nations League, Lega C. L'Islanda è impegnata contro l'Estonia e conduce per 1-0 all'intervallo, ma la serata della nazionale nordica è stata segnata dall'infortunio di Albert Gudmundsson.
L'attaccante della Lazio ha dovuto lasciare il campo dopo circa mezz'ora di gioco a causa di un problema accusato al braccio sinistro. Gudmundsson è rimasto a terra dopo aver avvertito il dolore e lo staff medico islandese ha deciso di non rischiarlo, procedendo con la sostituzione. Al suo posto è entrato Thorvaldsson. Le condizioni di Gudmundsson verranno valutate nelle prossime ore per capire l'entità del problema e stabilire se potrà essere a disposizione per i prossimi impegni dell'Islanda e, successivamente, per il ritorno alla Lazio come riportato da TMW.