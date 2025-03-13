Gudmundsson: "De Gea? Assurdo che lo United se ne sia sbarazzato. Fortunati ad averlo con noi"

Durante l'intervista concessa a , il fantasista della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha così parlato di David De Gea: "Assurdo che il Manchester United abbia deciso di liberarsi di uno come lui. Si t...

Durante l'intervista concessa a , il fantasista della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha così parlato di David De Gea: "Assurdo che il Manchester United abbia deciso di liberarsi di uno come lui. Si tratta di un bravissimo ragazzo, una persona molto umile con cui parlo di tutto. E in più ha giocato undici anni in Premier League vincendo tantissimi titoli. E' il portiere più forte con cui abbia giocato in carriera, ed è un stupendo condividere il campo con lui. Parliamo di un top player".