Gudelevicius: "Mi ispiro a Torreira. Sogno lo Scudetto Primavera e l'esordio in Serie A con la Fiorentina"

Ernestas Gudelevicius, centrocampista della Fiorentina, che finora ha giocato delle gare ufficiali solamente con la Primavera, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del sito ufficiale del club: "C'...

Ernestas Gudelevicius, centrocampista della Fiorentina, che finora ha giocato delle gare ufficiali solamente con la Primavera, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del sito ufficiale del club: "C'è tanta differenza tra il calcio lituano e quello italiano. Quando sono arrivato qua sono subito rimasto impressionato dalla qualità e dall’intensità. Il primo anno è stato difficile anche perché non conoscevo per niente l’italiano. Ho studiato molto la lingua e una volta imparata è diventato un po’ più facile”.

Con Galloppa come si trova?

“Il primo anno mi ha dato tantissimi consigli anche se all’inizio non li capivo bene. Mi trovo molto bene con lui”.

A quale calciatore si ispira?

“Mi ricordo che il primo anno che arrivai a Firenze c’era Torreira che mi piaceva tantissimo come calciatore. Ci feci anche un allenamento insieme e mi piaceva molto il suo modo di giocare”.

Nel tempo libero cosa le piace fare?

“Mi piace molto giocare a padel e ai videogiochi sul pc quando ho tempo libero. Il calcio però viene prima di tutto”.

Qual è il suo sogno?

“Il mio obiettivo quest’anno è vincere lo Scudetto con la Primavera e poi il sogno è quello di esordire in Serie A”.

Foto: YouTube Fiorentina