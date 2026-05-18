Grosso svela: "Ho riempito il centro sportivo di lavagne con frasi motivazionali. Il calcio è emozione"

L’allenatore del Sassuolo racconta il valore dei messaggi scritti ai giocatori e il rapporto costruito all'interno dello spogliatoio

Nel centro sportivo del Sassuolo ci sono lavagne sparse ovunque. Non sono semplici strumenti organizzativi: per Fabio Grosso rappresentano un modo per entrare nella testa e nelle emozioni dei suoi giocatori.

Durante un'intervista pubblicata nel canale youtube di Cronache di Spogliatoio, l’allenatore neroverde ha raccontato come la scrittura sia diventata una vera abitudine personale, quasi un rituale quotidiano. Ogni giorno aggiorna messaggi, appuntamenti e frasi motivazionali destinate alla squadra. Alcune sono dirette, altre “in codice”, ma tutte hanno un obiettivo preciso: creare connessione emotiva. "Ci credo tanto al fatto di vivere lo sport attraverso le emozioni. Di solito ci scrivo quello che andremo a fare nella giornata con qualche messaggio in codice. Mi piace tanto scrivere. Sia le cose che sento, sia quelle che mi piace, che leggo."

Dietro la rinascita del Sassuolo c’è anche un lavoro umano profondo. Grosso lo racconta senza parlare soltanto di tattica o risultati, ma concentrandosi soprattutto sulle relazioni costruite nello spogliatoio. "Mi piace tanto provare a relazionarmi con i ragazzi. Le qualità umane sono quelle che poi determinano l’esplosione di quelle calcistiche. Quando poi si crede in qualcosa che si fa, questi momenti diventano delle opportunità per costruire qualcosa di ancora più bello"