Grosso suona la carica per Kean: "Sta bene, ha tanta energia e qualità. Ci facciamo affidamento"

Le parole di Grosso su Kean in conferenza stampa

Alle 12:30 si è tenuta al Viola Park la conferenza stampa di Fabio Grosso alla vigilia della sfida di domani sera contro il Benevento, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico viola ha parlato anche di Moise Kean, al centro delle indiscrezioni di mercato nelle ultime settimane, ribadendo la fiducia nei confronti dell'attaccante.

"Moise sta bene, siamo contenti di questa prima parte di tutti i ragazzi. Qualcuno ha avuto qualche piccolo stop. Lui come tutti è voglioso e lavora bene; ci facciamo tanto affidamento ha energia e qualità".