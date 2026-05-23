Grosso sul futuro: "Dopo Parma mi incontrerò col Sassuolo e capirò cosa fare, ancora nulla è deciso"

L'allenatore del Sassuolo ha parlato del proprio futuro alla viglia del derby contro il Parma

Tra gli allenatori in orbita Viola, continua a resistere il nome di Fabio Grosso. Di seguito alcune sue dichiarazioni nella conferenza stampa alla viglia di Parma-Sassuolo:

"Vivo questo finale di stagione con grande serenità. Ho un ottimo rapporto con il nostro amministratore delegato, faccio parte di una società seria. Appena finito il campionato ci incontreremo per parlarne e cercheremo di capire quali sono le cose da voler fare insieme e per decidere quello che succederà, ma ancora nulla è deciso".

"Con la società parleremo della stagione, ma la decisione finale non sarà legata a qualcosa che arriva da fuori ma a quello che proviamo. Stimo moltissimo Carnevali. In questo momento penso alla gara di domani. Quando si chiuderà il campionato ci troveremo e capiremo quello che succederà a prescindere da tutte le situazioni di cui si parla".