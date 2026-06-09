Grosso presentato a luglio, all'inizio del ritiro. La prossima settimana conferenza di Paratici e Ferrari

Ecco quando sono previste le conferenze stampa

Fabio Grosso da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. La conferenza stampa di presentazione del tecnico si terrà ad inizio luglio prima dell'inizio del ritiro della Fiorentina in vista della nuova stagione. La conferenza stampa invece del ds Fabio Paratici e del dg Alessandro Ferrari ci sarà la prossima settimana, quando i due dirigenti rientreranno da New York dove attualmente si trovano per incontrare la proprietà Commisso.