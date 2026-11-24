“Grosso non è un pirla, se ha chiesto di essere esonerato è perché si era accorto di qualcosa”
Zampacorta ha analizzato il momento della Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
24 novembre 2026 12:45
Il procurato Zampacorta ha commentato il momento della Fiorentina, queste le sue parole:
“Grosso non è l’ultimo arrivato e non era un pirla. Quando dice per favore esonerami e come se uno dice dammi uno schiaffo. C’era qualcosa che lui forse aveva già intuito.
La Fiorentina ha preso calciatori anche forti per me, ma che non si amalgamano tra di loro. Nemmeno padre pio in panchina salva la situazione. Si salverà perché ci sono squadre più scarse”