“Grosso non è un pirla, se ha chiesto di essere esonerato è perché si era accorto di qualcosa”

Zampacorta ha analizzato il momento della Fiorentina

A cura di Andrea Pagni 24 novembre 2026 12:45

Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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