Grosso: "Mi rimetto alle decisioni dall'alto. Non siamo riusciti a mascherare le nostre fragilità"

Le parole del tecnico dopo Fiorentina-Torino

Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio di Fiorentina-Torino. Queste le parole del tecnico viola:

"Se sento di avere più tempo? Io faccio l'allenatore. Mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me. Peccato perdere questa partita, perché tante cose si potevano fare meglio. Siamo entrati bene in gara, abbiamo avuto le opportunità. Non ci sta andando nel verso giusto. Sono tutte cose che stanno venendo fuori, che volevamo mascherare di più. L'ambiente merita altri risultati, peccato per non esserci riusciti.



Nel primo tempo dovevamo essere più bravi a uscire sul loro play, ma non abbiamo concesso molte occasioni. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare. Con poco abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, ma il calcio è così, ci prendiamo il bello e il meno bello.



Il gol di Mandragora? Pensare a quello che poteva essere non serve a nulla, bravo lui, ha fatto un bel gol. Peccato perché non abbiamo letto il momento di difficoltà, potevamo uscire più aggressivi su quel tiro"



Trovare un 11 titolare? Quello è un obiettivo, difficile da raggiungere in poco tempo in un campionato molto difficile. Ci stiamo lavorando e vogliamo riuscirci il prima possibile".