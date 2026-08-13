Grosso: "La Fiorentina è un punto d'arrivo. Firenze è una piazza unica, piena di passione ed energia"

Le parole di Fabio Grosso ai microfoni di Sky Sport

L'intervista a Sky Sport di Fabio Grosso alla vigilia della nuova stagione della Fiorentina, che inizierà ufficialmente con la sfida di Coppa Italia contro il Benevento di venerdì 14 agosto.



“Ho trovato una squadra vogliosa di lavorare e di riscattare una stagione che non è piaciuta a nessuno. Sono cambiate tante cose: dai giocatori all’allenatore, fino allo staff. Sono arrivati nove giocatori e forse ne arriveranno ancora. Bisogna, però, tenere i piedi ben saldi a terra e mantenere grande lucidità ed equilibrio, perché ci vuole tempo per costruire e migliorare”.

Sul modulo: “Non sono legato a un modulo in particolare, ma al modo di giocare, che va al di là dei numeri tattici. Ho giocato spesso con il 4-3-3, però può variare in base alle caratteristiche dei giocatori”.



Sul suo obiettivo personale: “Il mio obiettivo è quello di crescere e di esprimere le qualità dei giocatori, mettendo i calciatori al centro del gioco”.

Sull’impatto con l’ambiente: “Firenze è una piazza unica, c’è una passione sfrenata e tantissima energia. Per me questo è un punto d’arrivo. Sono orgoglioso di essere in questa società”.



Sull’entusiasmo dei tifosi: “Ce lo teniamo stretto, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra”.