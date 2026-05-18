Grosso: "I complimenti di Allegri? Lo ringrazio, ma preferisco aprire il petto quando le cose vanno male"

Dalla promozione col Sassuolo ai complimenti di Allegri: il tecnico racconta il suo modo di affrontare successi e sconfitte

Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Fabio Grosso commenta le parole di Allegri, che prima di Milan-Sassuolo l'avrebbe definito come “l’allenatore rivelazione” del campionato.

Parole che il tecnico neroverde ha accolto con grande equilibrio, senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo del momento. “Mi piace sempre tenere i piedi a terra”, ha spiegato, ribadendo una filosofia costruita più sulla continuità che sull’esaltazione.

"Puntiamo sempre a cercare di fare bene, a cercare di fare meglio di quello che si è fatto prima. Ma comunque mi piace tenere i piedi per terra. Preferisco aprire il petto nei momenti di difficoltà piuttosto che farlo quando le cose vanno tanto bene. La forza di stare dentro le sconfitte per me ti permette poi di goderti momenti positivi. Se tu dentro una sconfitta sei in grado di saperci rimanere, saper reagire e non abbandonare la nave quando le cose vanno male, allora poi quando ritrovi la rotta sicuramente la velocità diventa quella giusta."