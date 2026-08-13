Grosso: "Gudmundsson non è un'ala pura. Abbiamo bisogno di un altro innesto dal mercato"

Le parole di Grosso su Gudmundsson in conferenza stampa

Alle 12:30 si è tenuta al Viola Park la conferenza stampa di Fabio Grosso alla vigilia della sfida di domani sera contro il Benevento, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico viola ha parlato anche di Albert Gudmundsson:

"Come per tutti gli altri suoi compagni, ha messo grande generosità a disposizione in questo precampionato. Non lo vedo come un'ala pura, quindi quando lo metto in campo difficilmente lo uso in quella posizione, nella quale abbiamo necessità di un altro innesto sul mercato. Poi, in cause di forza maggiore, potrebbe giocare anche lì".

"L'ho visto bene e ne sono felice. Ci sono tante cose nuove. C'è un'idea alle spalle che fa ben sperare e noi dobbiamo lavorare per raggiungerla. Rappresentiamo un club storico e una tifoseria appassionata e i ragazzi lo sanno"