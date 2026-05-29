Grosso firmerà un biennale da 1.2 milioni a stagione. Sta cercando un accordo per lasciare il Sassuolo

Sarà Fabio Grosso l'allenatore della Fiorentina per la prossima stagione, è questa la scelta di Fabio Paratici per aprire un nuovo ciclo

Sarà Fabio Grosso l'allenatore della Fiorentina per la prossima stagione, è questa la scelta di Fabio Paratici per aprire un nuovo ciclo. L'allenatore ex campione del mondo firmerà un contratto biennale da 1,2 milioni di euro a stagione e darà il via al suo nuovo corso in viola. Prima però serve che si liberi dall'attuale contratto con il Sassuolo, per questo Grosso e Carnevali stanno cercando un accordo per risolvere il legame che lega Grosso alla società neroverde. Fatto questo passaggio verrà formalizzato il suo approdo alla Fiorentina