Grosso deve capire che il Franchi non è il Mapei: non esiste guardare gli avversari giocare a Firenze

A differenza del Mapei al Franchi ci sono i tifosi

La Fiorentina ha perso in casa 1-2 con il Torino, subendo la terza sconfitta in 3 partite. Un avvio tremebondo che rende anche inutile commentare il gioco, anzi il non gioco, dell’allenatore. I risultati infatti sono sotto l’occhio di tutti, i dati parlano chiaro e anche il giudizio dei tifosi è pressoché unanime: Grosso va esonerato.Una cosa sicuramente Grosso ieri l’avrà capita, il Franchi non è il Mapei stadium. Al Mapei forse puoi concedere a qualsiasi avversari di venire a passeggiare senza provare a disturbarli, al Franchi no. Al Franchi non esiste che il Torino, arrivi e chiuda il primo tempo al 65% di possesso palla con quasi il triplo dei passaggi viola. Al Mapei con 150 spettatori paganti lo puoi fare, a Firenze prepari una partita con questo pensiero, ci sono 25.000 spettatori che fischiano.L’augurio è che adesso la Fiorentina impari dai suoi errori più recenti. Lo scorso anno ad aspettare Pioli la Fiorentina è quasi finita in Serie B. Perché è una cosa sacrosanta che bisogna dare tempo di lavorare ad un allenatore, che non si può buttare un progetto dopo poche giornate, ma è anche vero che il tempo bisogna meritarselo. E non parlo di risultati, quanto più di gioco, identità e unione di squadra. Insomma per dare tempo bisogna vedere qualcosa, e a Firenze non si vede nulla.E per chi dice che: “Anche Gasperini a Bergamo è partito male” ricordo che lo scorso anno a furia di aspettare che Pioli diventasse Gasperini siamo finiti nel baratro. La verità è che ad oggi non c’è un motivo valido per tenere Grosso sulla panchina viola. Siamo sempre in tempo dopo 3 partite a dare un senso a questa stagione