Grosso andava aspettato? Lontano dalla Serie B numeri terrificanti: 36 sconfitte in 74 partite

La carriera di Grosso parla chiaro: è un allenatore da Serie B

Fabio Grosso è stato esonerato dalla Fiorentina dopo l’avvio terrificante in campionato. Se a Firenze sono tutti concordi con il suo esonero, invece in tutta Italia si è gridato allo scandalo per questa scelta fatta dalla società viola.

L’accusa è che Paratici non ha dato abbastanza tempo a Grosso per crescere e venire fuori. Ma la realtà è un’altra: l’unico errore di Paratici è stato quello di chiamarlo. E a dirlo sono i numeri di Grosso in ambienti più tosti della Serie B.

In carriera infatti Grosso ha allenato 5 squadre nelle serie maggiori: Brescia, Sion, Lione, Sassuolo e Fiorentina. A Brescia e Firenze grosso ha fatto gli stessi numeri 3 sconfitte in 3 partite. A Sion è durato di più, 23 partite in cui ha perso 9 partite e poi Lione con 4 sconfitte in 7 partite. E infine l’unica esperienza felice e duratura a Sassuolo dove comunque ha perso 17 partite su 38.

In totale in queste esperienze Grosso ha vinto 16 partite su 74 perdendo ben 36. Ha perso più del doppio delle partite vinte e quasi il 50% delle partite giocate. In Serie A ha subito 69 reti in 44 partite a fronte di 47 segnati. Numeri terrificanti dunque ovunque sia andato lontano dalla Serie B in cui è forse l’unico ambiente in cui riesce ad esaltarsi.

Se a questo si aggiunge che in queste 3 partite non si è visto niente: né identità, né gioco e né mordente viene inevitabile chiedersi, ma aspettare cosa? Se vai ad una stazione ti metti ad aspettare perché sai che passerà il treno, se sai che i treni sono cancellati non stai ad aspettare ma torni a casa.

E per chi dice che anche Gasperini era partito male a Bergamo, ricordiamoci anche che a forza di aspettare che Pioli diventasse Gasperini lo scorso anno siamo andati a un passo dalla Serie B. E piaccia o meno Gasperini prima di andare all’Atalanta aveva dimostrato già tanto, era stato chiamato anche dall’Inter post triplete. Grosso invece aveva già dimostrato che non era a livello della Fiorentina, perché l’errore non è stato non aspettarlo ma è stato chiamarlo e aspettarsi qualcosa di diverso da lui da quello che è poi successo