Grosso ad un passo da Firenze. TMW scrive: "Sta risolvendo il contratto con il Sassuolo. Poi la Fiorentina"
Fabio Grosso lascia la panchina neroverde
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 13:33
Secondo quando raccolto da TuttoilmercatoWeb, la risoluzione del contratto tra Fabio Grosso e il Sassuolo è imminente. Il club e i rappresentanti dell'allenatore starebbero sistemando la parte burocratica relativa ai documenti necessari per l'operazione.
Non appena si sarà liberato dal Sassuolo, il tecnico sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione.