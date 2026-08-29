Grosso: “Abbiamo un problema, dobbiamo essere più cattivi e solidi. Uscirne in poco tempo è dura”

Grosso ha parlato a DAZN dopo la debacle con il Frosinone

Fabio grosso è intervenuto a Dazn al termine di Fiorentina-Frosinone, queste le sue parole:

“Sicuramente abbiamo un problema, avremmo voluto fare un risultato diverso. Abbiamo mostrato tante fragilità e leggerezza caratteriali e strutturali. C’è qualcosa da cui ripartire ma dobbiamo lavorare.

Dobbiamo essere più cattivi, ci sto battagliando tanto. Dobbiamo mettere le fondamenta, puoi avere bei quadri ma se non hai il muro dove appenderli diventa inutile, dobbiamo strutturarci. Sappiamo che dobbiamo affrontare tante difficoltà, pensavamo di fare meglio, c’è tanto lavoro da fare e ripartire dalla fondamenta e dalla cattiveria ma non possiamo dare la sensazione che basta poco per farti male. Dovevamo lavorare tanto oggi ho avuto la conferma.

Uscire in questa situazione in poco tempo è dura. Dobbiamo essere bravi ad accellerare e metterci in discussione per trovare solidità. Dopo il mercato dobbiamo tirare su la struttura che sostiene le nostre qualità.

A fine partita non avevo cambi, volevo mettere Mazzeo ma ho pensato a dare sostanza alla squadra. Franco ha grande qualità ma non bastano, dobbiamo diventare solidi sennò è inutile. Dobbiamo fare una squadra degna dello spettacolo visto oggi, perché lo stadio ci ha aiutato.”