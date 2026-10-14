Graziani: "Vanoli deve capire il problema degli approcci, la colpa è nel mezzo tra lui e chi gioca"

L'ex giocatore viola ha parlato di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "Sugli approcci ci sono due chiavi di lettura perché magari è l'allenatore che non sa motivare a dovere i giocatori oppure è colpa loro che non sanno mettere in campo quello che lui dice e bisogna capirsi."

Prosegue: "Se i giocatori sono tornati tardi, basta parlarci e chiedere come stanno. Se ti danno l'ok e poi non riescono a tenere il livello, si sostituiscono e la volta dopo non si sbaglia."

Su Fagioli: "Per me non è scarso come dicono, in Nazionale ha fatto bene in una posizione diversa di Firenze ovvero da mezzala, forse era pure merito di chi aveva vicino, ma comunque è un giocatore forte che deve solo fare un salto per essere un leader."

Su Mandragora: "Hanno scelto di darlo via e non va rimpianto, sosteniamo chi c'è perché su chi è stato ceduto non va detto più niente. Hanno deciso di cederlo e ora abbiamo questi da sperare che facciano bene."