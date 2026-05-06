Graziani sicuro: "Vanoli si è giocato la riconferma. La società dia indicazioni per rifare la squadra"

Graziani ai microfoni di Radio Bruno è perplesso sul futuro

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Graziani ha analizzato il momento della Fiorentina dopo la pesante sconfitta contro la Roma.

“Al di là dei meriti della Roma, la gara di lunedì ha messo in evidenza limiti importanti della Fiorentina. Per fortuna la salvezza è già arrivata, ma nel nostro caso ha tolto motivazioni invece di darne. In campo si vede chiaramente. La società deve capire chi ha davvero voglia di restare. Su Vanoli penso che la partita fosse preparata bene, ma se i giocatori non seguono diventa tutto complicato”.

Poi il focus sul futuro:

“C’è una squadra da rifare e serve che la società dia indicazioni precise. Vanoli ha portato entusiasmo e professionalità, però questo finale non lo aiuta. Se avesse chiuso in crescendo sarebbe stato diverso, così è difficile immaginare una conferma. Per essere ottimisti basta pensare che peggio di così non si può fare”.

Chiusura anche sul mercato e sui singoli:

“Se Moise Kean resta o va via non è la priorità. C’è un dirigente come Paratici: aspettiamo e vediamo cosa succederà”.