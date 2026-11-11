Graziani: "Pellegrino sta migliorando, ma la Fiorentina deve servirlo meglio. Serve anche un difensore"

Il commento di Graziani ai microfoni di radio Bruno

Ciccio Graziani ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul rendimento di Mateo Pellegrino e sulle soluzioni offensive a disposizione di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole spese ai microfoni di Radio Bruno.

"Pellegrino sta facendo meglio, ma non deve convincere me, deve convincere se stesso. Io so che è un buon attaccante, ma non è che la Fiorentina abbia preso un fenomeno. Se esalti le sue doti nel gioco aereo, in cui è molto bravo, gli dai dei vantaggi.

Per la Fiorentina è un ottimo attaccante, bisognerebbe capire se giocando con qualcuno vicino potrebbe anche far meglio. Con un giocatore di quel livello, la Fiorentina dovrebbe provare a mettere più palloni in area.

Deve migliorare nella tecnica e nella partecipazione alla fase di costruzione, ma quando giochi in mezzo ai due centrali non è facile. Io sono sempre stato un fautore delle due punte.

Pellegrino e Beto sono simili, dovresti mettere Mastantuono dietro Pellegrino e uno più rapido, tipo Liberali. Gli esterni e i centrocampisti poi dovrebbero fare qualche gol in più.

Secondo me serve un altro difensore bravo, un leader. La Fiorentina ha preso 25 gol in 11 partite, le responsabilità sono di tutto il reparto, ma se vedo il gol di Woltemade, Dragusin non lo marca!".