Graziani: "Non chiediamo mica la luna! Ma qui si guarda al mercato senza interesse".
Graziani a Radio Bruno Toscana: "Mi aspettavo che la squadra fosse già a buon punto. Ora si guarda al mercato viola senza interesse. Pericolosissimo non avere un vice Simeone all'altezza. Il profilo...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 15:18
Graziani a Radio Bruno Toscana: "Mi aspettavo che la squadra fosse già a buon punto. Ora si guarda al mercato viola senza interesse. Pericolosissimo non avere un vice Simeone all'altezza. Il profilo di Zaza sarebbe ideale. Alla fine non chiediamo la luna".