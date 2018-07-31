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Graziani: "Non chiediamo mica la luna! Ma qui si guarda al mercato senza interesse".

 Graziani a Radio Bruno Toscana: "Mi aspettavo che la squadra fosse già a buon punto. Ora si guarda al mercato viola senza interesse. Pericolosissimo non avere un vice Simeone all'altezza. Il profilo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 15:18
Graziani: "Non chiediamo mica la luna! Ma qui si guarda al mercato senza interesse". -
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 Graziani a Radio Bruno Toscana: "Mi aspettavo che la squadra fosse già a buon punto. Ora si guarda al mercato viola senza interesse. Pericolosissimo non avere un vice Simeone all'altezza. Il profilo di Zaza sarebbe ideale. Alla fine non chiediamo la luna".

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