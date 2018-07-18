Graziani: "L'obiettivo della Fiorentina è il bilancio. I DV non faranno mai una squadra per vincere".
Ciccio Graziani a Radio Bruno: “L’obiettivo principale della Fiorentina, da qualche anno, è il bilancio. Sappiamo che la Fiorentina oggi è una società di seconda fascia che gioca tra il sesto e il dec...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 14:52
Ciccio Graziani a Radio Bruno: “L’obiettivo principale della Fiorentina, da qualche anno, è il bilancio. Sappiamo che la Fiorentina oggi è una società di seconda fascia che gioca tra il sesto e il decimo posto. I Della Valle non chiederanno mai a Corvino di fare una squadra per vincere. Non c’è un mercato che fa sognare”.