Graziani: "Lasciamo lavorare Paratici. Kean? Servono 50 milioni e qualcuno che se ne innamori"

Le dichiarazioni di Ciccio Graziani sul mercato Viola e Moise Kean

A Radio Bruno, durante il Pentasport, è intervenuto Ciccio Graziani: "Dragusin mi piace, ma dobbiamo aspettare prima di dare un giudizio. L'imperativo primario per Paratici è quello di vendere, poi costruire la squadra. Dodo ti può fare mercato, sono convinto che sia in vendita e stiano solo aspettando l'offerta giusta. Lasciamo lavorare il DS, ci dirà quali saranno gli obiettivi che, ad oggi, non sappiamo quanto ci possano portare lontano".

Aggiunge: "Kean? Per ricevere un'offerta di 50 mln bisogna che qualcuno se ne innamori. Viene da una stagione negativa, sia in campo che fuori. I ragazzi sotto contratto hanno dei diritti e dei doveri: non portare qualcuno di contrattizzato al ritiro, lo trovo ingiusto. Tutti meritano una chance".