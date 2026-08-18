Graziani: “Kean? Non lo cederei, ma l’anno scorso era un estraneo. Pensa più alla musica che al calcio”

Il pensiero di Ciccio Graziani su Moise Kean

L'ex attaccante Viola, Ciccio Graziani, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Moise Kean: "Nonostante l’anno scorso sia andata male per tutti lui è stato il meno peggio. Ma certi suoi comportamenti fuori dal campo… Sembrava quasi un corpo estraneo: c’era e non c’era con la squadra. Se ci sta volentieri per responsabilizzarlo servirebbe anche la fascia da capitano".

"Lui più che al calcio pensa alla musica, questo può dare fastidio. Bisogna parlare chiaro. Io non lo metterei sul mercato, ma se accettano proposte e si guardano intorno mi fa riflettere. Se il Como arriva a 40/45 la Fiorentina lo vende".

Su Antognoni: "Mi piange il cuore non vedere Giancarlo il 29, per me e per lui. Questa proprietà è una delle tante dei 100 anni".