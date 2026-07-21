Graziani duro su Kean: “Vuole fare Sanremo o stare alla Fiorentina? Deve aver voglia di far bene"

L'analisi di Graziani sul futuro di Moise Kean

Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del possibile futuro di Moise Kean, intervenendo con parole molto dure sul momento dell'attaccante della Fiorentina. "Intanto bisogna capire: Kean vuole rimanere a Firenze o vuole continuare a fare il rapper? Vuole fare Sanremo il prossimo anno? Vuole fare chissà che cosa? Non lo so. Io ho dei dubbi sul comportamento di questo ragazzo". Graziani ha poi ricordato il rinnovo del contratto arrivato dopo la grande stagione di due anni fa: "Dopo quel campionato straordinario gli avevano anche ritoccato il contratto, portandolo quasi a cinque milioni di euro. Poi sappiamo tutti com'è andata l'anno scorso. Bisogna capire se vuole rimanere a Firenze volentieri e se tornerà a fare le prestazioni che i tifosi si aspettano". L'ex attaccante viola ha quindi criticato il comportamento avuto da Kean nell'ultima stagione: "Con la squadra con l'acqua alla gola, il comportamento avuto negli ultimi periodi a Firenze non è piaciuto a tutti. Anzi, è piaciuto a pochi". Secondo Graziani, però, la Fiorentina non può permettersi di perdere il giocatore senza avere già pronta un'alternativa: "La Fiorentina deve ripartire da Kean, ma da un Kean concreto, contento e con la voglia di tornare a lottare e segnare gol importanti. Altrimenti lo metti sul mercato e se lo prende il Como, o chiunque altro. Però poi devi essere bravo a rimpiazzarlo". Infine, la conclusione: "Oggi la Fiorentina non si può permettere di perdere Kean senza sostituirlo. Questo è poco ma sicuro. Deve avere la possibilità di prendere giocatori importanti per il progetto e per la prospettiva di crescita della squadra".