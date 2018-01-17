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Graziani su Babacar in stile Campioni: "Quale patrimonio, andrà in scadenza con le pezze al cul..."

Ciccio Graziani, intervistato al Pentasport di Radio Bruno, ha detto: “A Babacar consiglierei di andare via, proprio non lo capisco, non capisco né lui né il suo procuratore. In questa Fiorentina non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2018 16:00
Graziani su Babacar in stile Campioni: "Quale patrimonio, andrà in scadenza con le pezze al cul..." -
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Ciccio Graziani, intervistato al Pentasport di Radio Bruno, ha detto: “A Babacar consiglierei di andare via, proprio non lo capisco, non capisco né lui né il suo procuratore. In questa Fiorentina non è un titolare, non lo è mai stato. E per me non è affatto un patrimonio: quando non giochi non sei un patrimonio, non rappresenti un valore.

La Fiorentina si è accorta che non gioca, che guadagna più degli altri e che quindi è meglio lasciarlo andare. Il giorno in cui andrà in scadenza ci andrà con le pezze al cul*. L’ho già detto in altre occasione: io Babacar non lo capisco, al suo posto vorrei andare a giocare, vorrei divertirmi. Mi sarei rotto le scatole già da un po’ fossi stato in lui”.

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