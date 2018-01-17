Graziani su Babacar in stile Campioni: "Quale patrimonio, andrà in scadenza con le pezze al cul..."

Ciccio Graziani, intervistato al Pentasport di Radio Bruno, ha detto: “A Babacar consiglierei di andare via, proprio non lo capisco, non capisco né lui né il suo procuratore. In questa Fiorentina non...

Ciccio Graziani, intervistato al Pentasport di Radio Bruno, ha detto: “A Babacar consiglierei di andare via, proprio non lo capisco, non capisco né lui né il suo procuratore. In questa Fiorentina non è un titolare, non lo è mai stato. E per me non è affatto un patrimonio: quando non giochi non sei un patrimonio, non rappresenti un valore.

La Fiorentina si è accorta che non gioca, che guadagna più degli altri e che quindi è meglio lasciarlo andare. Il giorno in cui andrà in scadenza ci andrà con le pezze al cul*. L’ho già detto in altre occasione: io Babacar non lo capisco, al suo posto vorrei andare a giocare, vorrei divertirmi. Mi sarei rotto le scatole già da un po’ fossi stato in lui”.