Graziani attacca: "Kean, in una fase così delicata la fisioterapia la puoi organizzare in altri momenti"

Graziani a Radio Bruno critica Kean per l’assenza, promuove Solomon e apre a Sarri per il futuro viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Graziani ha analizzato diversi temi legati alla Fiorentina, partendo da Moise Kean.

“In una fase così delicata della stagione, la fisioterapia si può gestire anche in altri momenti. Non posso rimproverargli nulla per quello che ha dato in campo, perché quando ha giocato si è sempre impegnato al massimo. Però adesso serve stare vicino al gruppo: è una questione di sensibilità”.

Su Vanoli e Braschi:

“Le scelte spettano a lui. Forse, preso dall’adrenalina della partita, non se l’è sentita di fare certi cambi”.

Guardando al futuro della panchina:

“A me piacerebbe Sarri, ma bisogna accettare completamente il suo modo di intendere il calcio. Grosso sta facendo bene, ma tutto dipenderà dal materiale umano che avrà a disposizione: sono tecnici che possono avere stagioni molto altalenanti”.

Infine, un giudizio su alcuni singoli:

“Harrison non mi convince del tutto, deve essere più concreto sotto porta. Solomon invece va tenuto stretto: ha qualità, è uno che salta l’uomo ed è imprevedibile”.